Três jovens são assassinados a tiros no ABC Paulista; motivação da chacina ainda é mistério

Chacina deixa três jovens mortos em Santo André, no ABC Paulista (Reprodução/Viva ABC/Facebook)

Uma chacina deixou três jovens mortos no bairro Cruzado, em Santo André, no ABC Paulista, na madrugada desta sexta-feira (9). As vítimas estavam em uma calçada, na Rua da Paz, quando foram atacadas a tiros e nenhuma resistiu aos ferimentos. A motivação dos homicídios ainda é desconhecida.

Um vídeo publicado pela página “Viva ABC” mostrou o momento em que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestavam atendimento à ocorrência. Veja abaixo:

Conforme reportagem do “SBT News”, os três jovens, que não tiveram as identidades reveladas, faziam o consumo de bebidas alcóolicas e cigarros, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Uma das vítimas teria sido atingida por pelo menos dez tiros.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André, mas a investigação será conduzida pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), da Delegacia Seccional da cidade. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime havia sido identificado e preso.

