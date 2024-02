Prêmio da Lotofácil desta quinta-feira sai para o interior de São Paulo

Um único apostador vai levar para casa todo o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta vencedora foi feita na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, e o prêmio que o responsável por essa aposta vai levar para casa é de R$ 1.846.077,29.

Os números sorteados nesta quinta-feira foram

03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24

Além do ganhador do prêmio principal, foram premiadas ainda 211 apostas que acertaram 14 números, cada uma com R$ 1.834,51, e 7.311 apostas que acertaram 13 números, com R$ 30 cada.

Quina continua sem ganhadores

Essa quinta-feira foi mais um dia no qual a Quina foi sorteada e não teve ganhadores, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados foram

08, 35, 53, 65, 70

Na segunda faixa de premiação, 54 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 7.573,32.