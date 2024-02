Resultado Lotofácil 3025: veja as dezenas sorteadas nesta quinta-feira

A Lotofácil desta quinta-feira vai sortear um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira são:

03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena de R$ 37,4 milhões: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Sorteio Anterior

Cinco apostadores levaram o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quarta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federa, e as os sortudos fizeram suas apostas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Três apostadores são do estado de São Paulo, das cidades de Cotia, Indaiatuba e Jardinópolis. As outras duas são de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e Brasília. Cada um dos sorteados ganhou da loteria o valor de R$ 322.497,00.

Acompanhe também o sorteio da Quina

A Quina desta quinta-feira está acumulada e deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 4,2 milhões.

Confira os números da Quina

08, 35, 53, 65, 70