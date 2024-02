Pai entrega à polícia celular e prontuário médico de jovem morta após encontro com jogador, em SP

O pai da jovem Livia Gabriele Da Silva Matos, de 19 anos, que morreu após manter relação sexual com o jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18, esteve na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (8). Rubens Chagas Matos entregou à polícia o celular da filha e o prontuário médico, que apontou que ela sofreu uma ruptura na região vaginal.

O advogado Alfredo Porcer, que defende a família de Livia, disse ao site UOL que o documento obtido no Hospital Municipal do Tatuapé, onde ela foi atendida, é sigiloso. No entanto, revelou que nele consta a lesão que causou uma forte hemorragia.

“Está sendo juntado um prontuário médico, que oficialmente não existia, nós não tínhamos a informação de que a lesão era de cinco centímetros. O que eu posso falar é que realmente está ali, hoje é oficial, uma lesão, uma laceração de 5 centímetros, e a autoridade policial que vai analisar tudo isso”, afirmou Porcer.

Na quarta-feira (7), Dimas esteve na delegacia e prestou depoimento à polícia por quase oito horas sobre os momentos que passou com a jovem. Na ocasião, o rapaz disse que tentou reanimar a vítima por 21 minutos, fazendo massagens cardíacas, até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em entrevista à “CNN Brasil”, o advogado do jogador, Tiago Lenoir, citou problemas que aconteceram durante o atendimento prestado à Livia. “Eles [socorristas] colocaram ela em um cobertor, em um pano, e desceram com ela até a ambulância do Samu. Nesse intervalo houve uma série de problemas no elevador. A maca também não subiu até o apartamento. Saíram com ela nesse pano, nesse intervalo ela chega a cair”, contou o advogado.

Lenoir também questionou a demora para a chegada da equipe, tempo no qual Dimas tentou fazer de tudo para salvar a vida da jovem. “Não estou criando uma cortina de fumaça. Mas o que tem que ser verificado é o tempo de resgate. É comum fazer um menino de 18 anos fazendo a ressuscitação dela? Os atendentes do Samu estão preparados para emergências ginecológicas?”, questionou Lenoir.

A reportagem mostrou trechos de conversas entre socorristas do Samu que participaram do atendimento e eles reclamavam da dificuldade de acesso ao apartamento do jogador. Entre os pontos citados foi de que o prédio contava com apenas um elevador funcionando e a equipe precisou ficar esperando, pois carregava equipamentos para o socorro.

Em nota enviada à “CNN Brasil”, o Samu informou que “o caso está sob investigação policial e que permanece à disposição das autoridades de segurança.”

Jogador Dimas Filho, de 18 anos, prestou novos esclarecimentos sobre encontro com Livia Gabriele, de 19, que sofreu lesão vaginal e morreu (Reprodução/Redes sociais)

Morte da jovem

Livia, que era estudante de enfermagem, morreu no último dia 30. O atestado de óbito apontou que a causa da morte foi uma ruptura na região genital. Agora, a investigação aguarda os laudos de três exames para saber o que causou essa lesão.

O atestado de óbito, emitido pelo Hospital Municipal do Tatuapé, a vítima sofreu uma ruptura de uma membrana no “saco de Douglas”, que é uma região localizada na pelve, na parte de baixo do abdômen, entre o útero e o reto. O corte, de cinco centímetros, foi responsável por uma forte hemorragia. Enquanto era socorrida, a garota sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Assim, a polícia aguarda a conclusão dos exames necroscópico, toxicológico e sexológico para descobrir qual foi a causa da lesão genital. A corporação também analisa o histórico de saúde da vítima e a investigação não descarta a hipótese de que tenha ocorrido uma “fatalidade”.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os laudos do Instituto Médico Legal (IML) ainda estão em fase de conclusão e devem ser divulgados em até 30 dias. No entanto, por conta da investigação sobre a morte suspeita, a expectativa é que essa liberação ocorra o mais rápido possível.

Por enquanto, Dimas consta como investigado, mas não como suspeito pela morte de Livia. A defesa ressalta que ele não cometeu nenhum crime e está muito abalado com a situação.

“Ele não cometeu crime nenhum, não matou essa garota. Nunca se envolveu em nenhuma ocorrência policial, nenhum problema fora do futebol. Filho exemplar, amigos de todos. Ele está sendo tratado como testemunha de uma morte desconhecida, não praticou nenhum crime”, ressaltou Lenoir.

O Sport Club Corinthians Paulista informou, em nota, que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades.”

