Lotofácil sai para São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal

Cinco apostadores vão dividir o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quarta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federa, e as os sortudos fizeram suas apostas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Três apostadores são do estado de São Paulo, das cidades de Cotia, Indaiatuba e Jardinópolis. As outras duas são de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e Brasília. Cada um dos sorteados ganhou da loteria o valor de R$ 322.497,00.

Quatrocentos e dezenove apostas foram premiadas por acertarem 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.152,75.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25

A loteria retorna nesta quinta-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para tentar a sorte nesta quinta-feira, o apostador tem até 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas. O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina: não foi desta vez

Mais uma vez a Quina não saiu para ninguém no sorteio desta quarta-feira e o prêmio voltou a acumular, chegando agora a R$ 4,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram:

16, 18, 30, 36, 71

Quem mais se aproximou de botar as mãos no dinheiro da Quina foram os 22 apostadores que acertaram a quadra. Cada um deles vai ganhar R$ 17.766,19.