Adolescente que teve 80% do couro cabeludo arrancado em kart recebe alta de hospital: “Alívio”

A adolescente Heloisa Heliodoro, de 17 anos, que teve que teve 80% do couro cabeludo arrancado após seu cabelo prender no motor de um kart, em dezembro do ano passado, recebeu alta do hospital após cerca de 50 dias de internação. Nesse período, a garota passou por 10 procedimentos cirúrgicos e agora seguirá o tratamento em casa. A mãe dela, Elizabeth Heliodoro, afirma que, apesar dos muitos desafios que virão pela frente, a família está “aliviada”.

“É como ter ela novamente em meu ventre. Eu poderei cuidar, zelar e dar o meu melhor por ela. Sinto alívio de saber que tudo foi vivido e que Deus, em sua infinita bondade, a protegeu”, disse a mãe em entrevista ao site UOL.

Heloisa deixou o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, no Distrito Federal, no último dia 2. Segundo a mãe, a filha ainda está em processo de aceitação e precisa de muito apoio emocional. Além disso, tem que ter ajuda para atividades básicas, como tomar banho, já que não pode molhar a área, e para fazer os curativos.

“Emocionalmente falando, ela precisa muito de mim. Ela acorda, se vê, tem planos, mas lembra que não pode fazer ainda”, relatou Elizabeth.

Ainda segundo a mãe, os médicos sugeriram um procedimento com uso de expansor, que se trata da instalação de uma bolsa de silicone por baixo do que restou de couro cabeludo e, a cada semana, ela é inflada para que a pele vá esticando. No entanto, o tratamento é dolorido e Heloisa não quis passar por ele no momento. “Hoje ela quer usar uma prótese capilar. E, talvez um dia, tentar o expansor”, destacou.

A família da adolescente ainda busca um acordo com os responsáveis pelo kart. O estabelecimento ajudou com valores durante a internação da garota, mas agora elas ainda precisam seguir o tratamento. Como teve que se afastar do trabalho para cuidar da filha, Elizabeth afirma necessitar muito dessa ajuda financeira.

Na época do acidente, o Brasília Kart destacou que forneceu “todo o equipamento de segurança” para a adolescente e que prestava o devido suporte à vítima. “Foi feito briefing, com instruções do uso do kart e regras da pista para corrida. Infelizmente, na última volta o cabelo dela saiu de alguma forma da camisa balaclava e enrolou no eixo do kart, arrancando parte do couro cabeludo.”

Adolescente de 17 anos perdeu 80% do couro cabeludo após fios prenderem em motor de kart, no Distrito Federal (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O acidente aconteceu no dia 10 de dezembro de 2023. Heloísa andava de kart pela primeira vez, para comemorar o aniversário do namorado, quando houve o acidente. Ela usava uma “blusa de balaclava” e um capacete, mas, segundo a mãe, não recebeu a devida orientação de que deveria manter os cabelos presos. A garota relatou que circulava com o carro, quando sentiu um puxão. Logo depois, veio a dor muito forte e ela não conseguiu sair do lugar.

“Ela disse que sentiu apenas uma coisa puxando a cabeça dela, tentou parar o carro e sentiu uma dor muito forte, com a cabeça para trás. Estava só, não conseguiu se levantar. Ela não sabe falar quanto tempo ficou sem ajuda lá, até que uma menina que estava também participando da corrida a viu e correu pra ajudar”, lamentou a mãe.

Após o acidente, a mãe diz que foram as testemunhas que estavam no local que acionaram o resgate, sendo que o estabelecimento responsável não contava com equipe de socorro. Inicialmente a garota foi levada ao Hospital de Base, onde recebeu os primeiros socorros. Depois disso, em função da gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte para ser avaliada pela equipe de cirurgia plástica.

A mãe disse que só teve noção da gravidade do caso no hospital. Segundo ela, os donos do kart estiveram na unidade médica e levaram o tecido que ficou preso ao motor do carro, na esperança de que algo pudesse ser aproveitado. “Infelizmente não foi possível, até porque a perda da Heloísa foi além do tecido, ela teve exposição óssea”, contou.

