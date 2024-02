VÍDEO: Suspeito de instalar câmeras escondidas em vestiário feminino da FGV é preso, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de instalar câmeras em tomadas e em armários de um vestiário feminino da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Um vídeo divulgado pelo “Bom Dia Brasil”, da TV Globo, mostra o momento em que ele escondia o equipamento e seu rosto apareceu (assista abaixo). Pelo menos cinco mulheres foram vítimas dele, que também foi flagrado armazenando pornografia infantil.

O caso aconteceu na terça-feira (6). A polícia diz que o funcionário terceirizado da limpeza da instituição instalou as câmeras escondidas e mulheres notaram um dos equipamentos. O caso foi denunciado e, após uma investigação, o autor foi identificado.

“Imagens e filmagens de mulheres com roupas íntimas e nuas. Esse fato configura um crime de registrar intimidade. Eram duas câmeras: uma estava em uma tomada e outra em um armário. Um dos acessórios estava apreendido pela FGV”, disse o delegado Percival Alcântara, do 5º DP, no Centro, em entrevista à TV Globo.

O investigador disse, ainda, que o suspeito passou a perseguir uma das funcionárias que viu trocando de roupa. “Ele colocou um chip rastreador na sua bolsa, tentava ligar para ela, revelava [imprimia] fotos dela, ou seja, era um crime de stalking [“perseguição”, na tradução do inglês]”, ressaltou.

Após um mandado judicial de busca e apreensão, a polícia foi até a casa do homem. No local, além das imagens das funcionárias da FGV, os agentes encontraram centenas de conteúdos de pornografia infantil em CDs e em um computador.

O homem foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil, por filmar a intimidade e por crime de stalking. Ele deve passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira (7).

Em nota, a FGV reiterou seu “repúdio à prática de qualquer forma de assédio, abuso ou discriminação” e destacou que recomendou que as funcionárias terceirizadas que se sentiram vítimas registrassem boletins de ocorrência.

“Tão logo foi informada dos fatos envolvendo prestadores de serviços terceirizados como supostos autores e vítimas, a FGV notificou a empresa responsável pelos serviços de limpeza (Colorado Serviços Ltda.), empregadora do funcionário acusado, requerendo seu imediato afastamento e a adoção das medidas necessárias, ‘em caráter de urgência’, para apuração dos ‘fatos, conjuntamente com as Autoridades Policiais”, disse a fundação.

A defesa do detido não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

