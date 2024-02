VÍDEO: Policial civil morre após ser baleado por motociclista em assalto, na Zona Oeste de SP

O policial civil Paulo Henrique Silva, de 45 anos, morreu após ser baleado durante um assalto, na Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo. Um vídeo mostra quando ele foi abordado por um motociclista, que usava capacete e mochila, e na sequência o homem atirou. Em seguida, o criminoso fugiu levando a arma do agente.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO: Imagens fortes

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (6). O criminoso chegou a conversar por um breve momento com a vítima e logo depois atirou.

O policial, que trabalhava na 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), do Denarc, foi socorrido e levado ao Hospital São Camilo. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu ao ferimento.

Em nota, o hospital lamentou a morte do paciente. “O policial foi socorrido na unidade Pompeia em estado grave, vítima de ferimentos de arma de fogo. O paciente foi prontamente atendido e logo encaminhado ao centro cirúrgico, porém, mesmo com todos os procedimentos de reanimação emergenciais realizados, infelizmente não resistiu. O hospital lamenta o óbito e informa que acolheu e orientou a família, bem como as autoridades policiais”, destacou a unidade de saúde.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que o caso segue em investigação e que há a suspeita da participação de mais um criminoso. “Equipes da Polícia Civil realizam diligências na região em busca dos autores do crime. Detalhes serão fornecidos após o registro do boletim de ocorrência”, diz o comunicado.

A Polícia Civil de São Paulo também publicou uma nota de pesar pela morte do agente. “A Polícia Civil lamenta profundamente e se solidariza com amigos e familiares nesse momento de dor.”

LEIA TAMBÉM: