Sorteio da Lotofácil: Apostador de Guarulhos ‘morde’ parte da bolada da loteria

Três apostadores vão dividir o prêmio do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e um deles é morador da Grande São Paulo. Os sortudos são das cidades de Guarulhos, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e Rondonópolis, no Mato Grosso.

Cada um dos ganhadores vai levar para casa R$ 1.499.556,38. Na faixa dos 14 acertos, 595 apostas ganharam R$ 1.270,40 e 17.785 apostas fizeram 13 pontos e ganharam R$ 30.

Os números sorteados foram:

02, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25

A loteria retoma nesta quarta seu sorteio e vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas um prêmio de R$ 1,7 milhão. Para concorrer, basta realizar sua aposta até 19h nas casas lotéricas credenciadas em todo o país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Quina acumulou

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio desta terça-feira, de acordo com a Caixa. O sorteio retorna nesta quarta-feira com prêmio estimado de R$ 3,1 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira são:

16, 40, 43, 54, 77