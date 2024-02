Resultado da Lotofácil 3024: confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira

Apostadores da Lotofácil podem levar para casa no sorteio desta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta quarta-feira:

01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25

SORTEIO DE ONTEM

Três apostadores dividiram o prêmio do sorteio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal, e um deles é morador da Grande São Paulo. Os sortudos são das cidades de Guarulhos, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e Rondonópolis, no Mato Grosso.

Cada um dos ganhadores vai levar para casa R$ 1.499.556,38. Na faixa dos 14 acertos, 595 apostas ganharam R$ 1.270,40 e 17.785 apostas fizeram 13 pontos e ganharam R$ 30.

Veja também o que deu na Quina

A Quina desta quarta-feira sorteia o prêmio acumulado de R$ 3,1 milhão, de acordo com a Caixa.

Veja as cinco dezenas da Quina desta quarta-feira:

16, 18, 30, 36, 71

Confira ainda o resultado da Mais Milionária

09, 22, 30, 40, 41, 45

Trevos da sorte: 4 3 6