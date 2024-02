Nota Fiscal Paulista tem sorteio nesta sexta-feira em São Paulo

A Secretaria de Fazenda e Planejamento realiza nesta sexta-feira o sorteio do programa Nota Fiscal Paulista (NFP), cujos ganhadores serão notificados na segunda-feira.

Mais de 9,6 milhões de participantes em todo o estado de São Paulo inscritos no programa concorrem aos prêmios referentes aos cupons fiscais com CPF e CNPJ de outubro de 2023.

No total serão sorteados 600 prêmios, o maior dele no valor de R$ 1 milhão. Disputam os prêmios, de acordo com a Sefaz-SP, 113.742.748 bilhetes eletrônicos.

Os sorteios da Nota Fiscal Paulista ocorrem todos os meses. Para participar, o consumidor deve incluir o CPF na nota no ato da compra , se cadastrar no portal da Sefaz-SP e aceitar o regulamento. Após isso, cada R$ 100 em comprar registradas com CPF ou CNPJ dá direito a um bilhete eletrônico com um número para concorrer a prêmios. A adesão é feita somente uma vez.

O programa foi criado em 2007 e distribui até 30% do ICMS recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam o CPF ou CNPJ no ato da compra.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo oficial do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.