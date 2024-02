Menino de 5 anos tem órgão genital decepado pelo padrasto; campanha busca cirurgia de reconstrução

Um crime bárbaro contra um menino de 5 anos chocou a população de Canindé, no interior do Ceará. A criança teve o órgão genital decepado pelo padrasto, de 26, que foi preso em flagrante por lesão corporal grave. A mãe dele, de 27, também acabou indiciada por omissão, já que teria escondido algumas agressões. Agora, uma campanha feita nas redes sociais busca arrecadar fundos para uma cirurgia de reparação.

O caso aconteceu no dia 6 de dezembro do ano passado, quando o menino deu entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O órgão genital dele foi levado dentro de um isopor. A equipe médica conseguiu fazer o reimplante no mesmo dia, mas agora o garoto precisa de uma cirurgia completa de reconstruções para evitar sequelas.

O delegado Daniel Aragão, da Delegacia Regional de Canindé, disse em entrevista ao radialista Daniel Oliveira, que a polícia foi acionada pelos funcionários do hospital, que desconfiaram das versões contraditórias apresentadas pela mãe do menino sobre o que teria acontecido com ele.

“Foi um crime macabro (...) A criança chegou a falar que teria sido o padrasto que fez isso com ele. Juntando essa informação com outros Boletins de Ocorrência que chegaram aqui na delegacia, desse mesmo ano de 2023, disponibilizados pela família, que não concorda com esse tipo de situação. Vimos que essa criança já vinha sofrendo maus-tratos. Inclusive, no relatório médico apresentou que a criança tinha cicatrizes recentes e antigas”, destacou o investigador.

Assim, o padrasto acabou preso e a mãe indiciada pelo crime de omissão. O inquérito policial já foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia contra os envolvidos.

A criança mora atualmente com o pai e os irmãos, mas ainda precisa do tratamento. A cirurgia de reconstrução é avaliada em R$ 150 mil e a família busca ajuda para conseguir realizar o procedimento.

