Julgamento de Dani Alves: perito diz que jovem sofre de estresse pós-traumático

O segundo dia de julgamento do jogador Dani Alves por abuso sexual foi marcado pelo depoimento dos peritos e psicólogos que atenderam a vítima e ela foi caracterizada por eles como uma pessoa correta e que seu estado se enquadra em estresse pós-traumático. A informação é do site La Vanguardia.

Segundo o primeiro especialista a depor, esse quadro a faz ter lapsos de memória e esquecer determinadas informações, por isso ela não se lembrava durante a entrevista se tinha feito sexo oral no jogador.

Os peritos forenses também esclareceram que é comum que as vítimas de estupro se sintam culpadas “por uma situação que não criaram”. De acordo com o psiquiatra que atendeu a vítima após a suposta agressão, não há qualquer suspeita de que a jovem estivesse fingindo, mentindo ou exagerando sintomas por parte dos especialistas que a atenderam.

Ele esclareceu no Tribunal que os exames realizados são capazes de detectar “inconsistências, infrequencias ou distorções da imagem” dos pacientes para saber se escondem informações ou estão tentando manipular os peritos forenses.

A defesa também compareceu ao julgamento com peritos que tentaram desacreditar as conclusões dos psicólogos que atenderam a vítima após o suposto abuso. Segundo a perita da defesa, é estranho que uma pessoa com estado emocional alterado (sintomas pós-traumáticos) não tome medicamentos, uma vez que uma da características desse sintoma é o paciente ter a sensação de estar perdendo o controle da realidade. Ela também disse que não foi permitido que ela realizasse um exame completo da vítima e que é pouco comum que uma vítima de estupro não apresente lesões na vagina.

Ainda hoje Daniel Alves também deve testemunhar diante do júri e, segundo a imprensa espanhola, deve adotar a estratégia da defesa e alegar que estava embriagado naquela noite e não tem lembranças do que aconteceu na boate Sutton.

Ontem sua esposa, Joana Sanz, também depôs e disse que Dani chegou naquela madrugada em casa completamente bêbado e se chocou com o guarda-roupas antes de cair na cama.