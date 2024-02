Julgamento de Dani Alves: “Ela nunca me disse para parar”, disse o jogador no Tribunal

Daniel Alves no banco dos réus (Reprodução)

Nesta quarta-feira foi realizado o terceiro dia de julgamento do jogador Dani Alves, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022, e o brasileiro apresentou aos juízes a sua versão dos fatos e reafirmou que o sexo com a vítima foi consensual, segundo o site La Vanguardia.

Segundo Dani Alves, que optou por responder apenas às perguntas de sua advogada de defesa, em nenhum momento ele forçou a vítima a manter relações sexuais com ele. “Ela disse que não poderia fazer sexo com você ou fez algum gesto?”, questionou a advogada. “Não, em nenhum momento ela me falou nada. Estávamos os dois nos divertindo ali e nada mais”, disse.

Em vários momentos durante seu depoimento o jogador começou a chorar, mostrando-se arrependido, e disse que naquela noite havia bebido muito: duas garrafas de vinho e vários copos de uísque, além de uma rodada de gim-tônica, corroborando a estratégia da defesa de alegar embriaguez para tentar diminuir a pena, em caso de condenação.

LEIA TAMBÉM: Julgamento de Dani Alves: perito diz que jovem sofre de estresse pós-traumático

Sobre a acusação de ter segurado a jovem à força e impedido que ela saísse do banheiro, Dani negou. “Não sou esse tipo de homem”, afirmou. Segundo seu depoimento, ele e a jovem começaram a dançar na boate de uma forma sexualizada. “Havia tensão sexual no ar”, disse. Foi quando ele a chamou para ir ao banheiro e ela disse “sim”, afirmou durante o depoimento.

A promotoria pediu nove anos de prisão para o jogador e disse aos juízes que a versão apresentada pela vítima era totalmente “crível” e que as relações não foram consensuais, além de usar o fato do jogador ter mudado várias vezes sua versão como um indício de que ele se considerava “impune”.