Guarda civil municipal mata colega a tiros e fere outro dentro de base, na Grande São Paulo

Um guarda civil municipal (GCM) atirou contra dois colegas dentro de uma base da corporação, em Cotia, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7). Segundo as primeiras informações, um dos feridos não resistiu e morreu. Já o outro foi socorrido e levado a um hospital da cidade. O autor dos disparos se matou em seguida.

Conforme reportagem do site “Metrópoles”, o GCM que promoveu o ataque foi cobrado por não ter feito um curso de qualificação, com duração de 20 horas. Por isso, a escala de trabalho foi modificada e ele teria ficado insatisfeito.

Assim, quando estava no pátio da base, nesta manhã, ele foi tirar satisfações com um subcomandante. Nesse momento, o outro colega se aproximou para intervir. O autor, que portava um revólver particular, então disparou contra os dois, matando o chefe e ferindo o outro guarda. Na sequência, ele cometeu suicídio.

A base da GCM foi isolada e todos foram proibidos de entrar e sair do local para a realização do trabalho de perícia. A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do ataque.

Já o prefeito de Cotia, Rogerio Franco (PSD), fez uma postagem nas redes sociais lamentando o caso e prestando solidariedade às famílias dos GCMs envolvidos.

“Na manhã desta quarta-feira (7/02), fomos surpreendidos com uma triste notícia envolvendo três Guardas Civis da nossa cidade. Toda nossa solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de tanta tristeza. Nos colocamos à disposição no que for necessário para esclarecer o que ocorreu e, sobretudo, para dar apoio aos familiares dos nossos guardas”, escreveu o prefeito na legenda da postagem, em seu Instagram.

