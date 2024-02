Esses foram os 10 cargos com MAIORES e MENORES SALÁRIOS em 2023

Se você está pensando em mudar de área ou ainda não entrou no mercado de trabalho, mas um dos seus objetivos é encontrar um cargo com altos salários, os índices a seguir podem te auxiliar.

Segundo dados de 2023 obtidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), diretores lideram o ranking de maiores salários, enquanto outros cargos ficaram abaixo de um salário mínimo, que está em R$ 1.412 atualmente.

Cargos de maior vs menor remuneração

Enquanto um direto de crédito esteve com a remuneração média de R$ 47.725,21, apresentadores de festas populares tiveram um salário médio de R$ 936,07.

Confira a seguir a lista com os 10 maiores e 10 menores salários e seus respectivos cargos em 2023.

Maiores salários:

Diretor de Suprimentos - R$ 22.929,50;

Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira - R$ 23.667,04;

Diretor Comercial - R$ 24.704,48;

Diretor de Recursos Humanos - R$ 26.509,68;

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - R$ 27.488,59;

Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades - R$ 28.223,85;

Diretor de Riscos de Mercado - R$ 31.931,27;

Diretor de Serviços de Informática - R$ 32.339,62;

Diretor de Mercado de Capitais - R$ 36.660,50;

Diretor de Crédito (Exceto Crédito Imobiliário) - R$ 47.725,21.

Menores salários:

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo - R$ 1.320,60;

Trabalhador da Cultura de Fumo - R$ 1.316,74;

Professor de Terapia Ocupacional - R$ 1.316,73;

Produtor na Olericultura de Frutos e Sementes - R$ 1.314,28;

Agente Indígena de Saúde - R$ 1.313,67;

Trabalhador na Cultura de Dende - R$ 1.311,49;

Charuteiro a Mão - R$ 1.307,98;

Trabalhador da Exploração de Castanha - R$ 1.301,19;

Gandula - R$ 1.179,79;

Apresentador de Festas Populares - R$ 936,07.

*O ranking completo com as ocupações com os 100 maiores e os 100 menores salários podem ser acessados no site do g1.

