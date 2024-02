Empresário sai de casa para trocar óleo de moto e é encontrado morto em represa, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Robson Fernando Cassiano Silva, de 33 anos, que foi achado sem vida na Represa Billings, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele saiu de casa dizendo que iria trocar o óleo da motocicleta, no último domingo (4), mas desapareceu. No dia seguinte, o corpo dele foi localizado, assim como o veículo.

Um vídeo divulgado pela página “Viva ABC” mostra o trecho da represa onde a vítima foi achada. Veja abaixo:

Conforme reportagem do “Metrópoles”, o empresário morava com a esposa e dois filhos em Diadema, também no ABC Paulista. Ele atuava no ramo de instalações de gás predial, residencial e comercial desde 2018.

No domingo, ele saiu de casa para trocar o óleo da motocicleta, vestindo uma camiseta preta, calça jeans e chinelos. Silva não voltou para casa e passou a ser procurado.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que, na manhã de segunda-feira (5), a motocicleta dele foi encontrada abandonada, com a chave ainda no contato. Horas depois, o corpo do empresário foi localizado às margens da represa “sem sinais de violência”.

“Foi requisitada perícia no local e exame necroscópico à vítima”, afirmou a SSP-SP. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como localização/apreensão de veículo e morte suspeita. A corporação ainda tenta descobrir o que aconteceu com o empresário.

