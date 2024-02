Sogra denuncia e nora é presa por sequestro de bebê, no RJ; mãe da criança segue desaparecida

A Polícia Civil prendeu Luciana Cristina Soares Marques Ramos, de 40 anos, suspeita de sequestrar um bebê, em Niterói, no Rio de Janeiro. A mãe da criança, a adolescente Maria Clara da Conceição Honorato, de 16 anos, segue desaparecida desde o dia 11 de outubro do ano passado. A corporação chegou até a mulher depois que a sogra estranhou quando ela apareceu em casa com uma menina e a denunciou.

A prisão ocorreu no último sábado (3). Conforme o jornal “O Globo”, a sogra de Luciana esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) dizendo que estranhou com a nora apareceu com um bebê. Questionada, ela teria dito que ganhou a criança, que era filha do seu marido com outra mulher.

A sogra estranhou a versão, mas Luciana reafirmou que a menina tinha nascido prematura e, após um período de internação, tinha sido entregue a ela. A mulher, então, procurou a delegacia e denunciou a nora.

Os policiais seguiram até a Praia da Rasa, em Búzios, onde encontraram Luciana acompanhada do marido, na sacada de uma casa. Os dois estavam com a menina, enquanto faziam o consumo de bebidas alcóolicas. Os agentes, então, pediram a Certidão de Nascimento e a mulher apresentou um documento falso.

Questionada sobre o pré-natal e histórico do nascimento da criança, Luciana acabou confessando que ela era, na verdade, filha de Maria Clara. No entanto, não soube precisar o que aconteceu e nem o paradeiro da adolescente.

A mulher foi levada para a delegacia e autuada em flagrante. Na segunda-feira (5), a Justiça converteu a prisão dela em preventiva. A defesa da detida não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

A bebê foi devolvida para a família de Maria Clara, mas a investigação ainda busca pela adolescente. Os parentes contaram que ela saiu de casa, na comunidade do Preventório, em Charitas, e não disse para onde ia. Desde então, ela e a filha estavam desaparecidas.

