Sobrevivente de acidente com três mortos grava vídeo rezando dentro de carro esmagado; assista

Thalita Pereira Diogo, de 25 anos, sobreviveu a um acidente e gravou um vídeo rezando dentro do carro esmagado, em MT (Reprodução/ X (Twitter))

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando Thalita Pereira Diogo, de 25 anos, que sobreviveu a um acidente com três mortos, entre Sinop e Itaúba, em Mato Grosso, rezava dentro do carro esmagado. A colisão envolveu uma caminhonete, duas carretas e dois veículos de passeio, que ficaram prensados. Antes de ser resgatada, a jovem decidiu gravar as imagens, nas quais tentava acalmar o marido, Eclezivaldo Soares da Silva, de 30, que ficou ferido.

“O Senhor disse que vai ficar tudo bem, que vai ficar... Amor, tá tudo bem amor? Fala comigo, por favor amor. Socorro, socorro. Amor, falar comigo, por favor”, dizia Thalita (veja o vídeo abaixo).

Mulher ora durante acidente na BR-163 pic.twitter.com/qLbKZ5h6f6 — RDNews (@_rdnews) February 5, 2024

O acidente aconteceu na manhã do último sábado (3). Thalita sofreu ferimentos leves e foi liberada após atendimento. Já o marido dela quebrou duas costelas, fraturou uma vértebra e lesionou a uretra. Ele recebeu alta do hospital na segunda-feira (5) e se recupera em casa.

Morreram na colisão Rosimeire Castilho de Oliveira, de 59 anos, Mauro Izidoro de Oliveira, de 67 anos e o neto deles, Miguel, de 6 anos. Eles estavam no outro carro de passeio que foi prensado entre os veículos maiores.

Thalita e Eclezivaldo moram em Matupá e estavam a caminho de Sinop quando ocorreu o acidente. Em entrevista ao site G1, ela disse que tudo aconteceu muito rápido. “Era uma parada em uma descida e em um lugar fora do normal de se fazer uma parada. Olhei para trás e vi um carro vermelho, então fiquei tranquila porque não era um caminhão. Meu celular estava na perna quando ouvi o barulho e senti a batida. Parecia um pesadelo”, lembrou.

A jovem disse que seu carro ficou esmagado e ela decidiu gravar as imagens enquanto pedia socorro. “Meu marido ficou irreconhecível e desmaiou, mas eu fiquei acordada o tempo todo. Na hora que estava gravando o vídeo, senti a mão dele em mim e ele acordou. As equipes já tinham chegado no local e ele gritava o tempo todo, mas eu falava que tudo ia ficar bem”, relatou Thalita.

Ela destacou que pretendia enviar as imagens para sua irmã, mas acabou carregando sem querer nos status do WhatsApp. Assim, logo o vídeo viralizou. “Foi a minha forma de lutar por socorro”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: