Mega-Sena de R$ 32 milhões: veja os números sorteados nesta terça-feira

Após pagar uma bolada para um apostador de Brasília no último sorteio, a Mega-Sena retoma nesta terça-feira seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as seis dezenas o prêmio de R$ 32 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira são:

09, 16, 31, 46, 47, 51

LEIA TAMBÉM: Resultado da Lotofácil 3023: veja os números sorteados nesta terça-feira

Sorteio de sábado

No sorteio do sábado passado um apostador do Distrito Federal ganhou R$ 94.839.718,02. Também foram premiadas 109 apostas que acertaram cinco números com R$ 57.025,61 cada. Na faixa dos quatro acertos, 8.288 apostas levaram, cada uma, R$ 1.071,39.

Timemania paga R$ 12,6 milhões

O sorteio da Timemania sorteia nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 12,6 milhões, segundo a Caixa. Para ganhar a bolada, é preciso acertar as sete dezenas que serão sorteadas.

Veja os números sorteados para a Timemania:

03, 15, 16, 34, 42, 53, 78

Time do Coração: 15 - Botafogo/PB