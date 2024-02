Julgamento de Dani Alves: jovem repetia que ele a tinha machucado muito, disse testemunha

Ontem ocorreu o primeiro dia de julgamento do jogador Dani Alves, acusado de estuprar uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 2022, com o depoimento de testemunhas da acusação e da própria jovem que acusa o brasileiro.

A vítima prestou depoimento atrás de um biombo e sua voz foi distorcida para protegê-la de possível identificação e confirmou o abuso sexual do brasileiro naquela fatídica noite, de acordo com informações do site La Vanguardia.

Também prestaram depoimento ontem sua prima e uma amiga que estavam com a vítima naquela noite, na boate, e uma das frases ditas por elas chamou a atenção dos jurados, referindo-se ao momento em que a jovem saiu do banheiro, depois de Dani Alves, completamente abalada, repetindo: “Ele me machucou muito, me machucou muito, ele gozou dentro”.

A prima disse que a jovem chorou e ficava repetindo que tinha medo que ninguém acreditasse nela e ficava dizendo que queria ir embora. ”Vou para casa, eles não vão acreditar em mim”, dizia. Ela [a prima] também disse aos jurados que quando chegaram no reservado, a convite do garçom, foi tocada de forma inapropriada nas partes íntimas pelo jogador.

A testemunha disse também que sua amiga ainda sofre as consequências, quase treze meses após o incidente, não confia em mais ninguém, emagreceu muito e está ansiosa. “Ele não dorme se não tomar remédio, ele não trabalha. Choramos dia e noite. E ele começou a tomar antidepressivos.”

Sentado na área reservada ao réu, Dani Alves acompanhou todos os depoimentos sem demonstrar qualquer emoção, ora concentrado, ora brincando com as mãos. Sua mãe e um dos seus irmãos viajaram a Barcelona e solicitaram autorização para entrar no Tribunal e acompanhar o julgamento, mas a pedido de Dani Alves ficaram do lado de fora.

Nesta terça-feira, o julgamento prossegue com mais depoimentos, provavelmente o mais aguardado de todos, o do próprio jogador, que já contou quatro versões diferentes desde que foi preso.