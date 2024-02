Governo de SP confirma quatro mortes por dengue em 2024, mas número pode ser maior; entenda

O Governo de São Paulo confirmou quatro mortes por dengue no estado desde o início deste ano. As vítimas são de Pindamonhangaba (2), Bebedouro (1) e Guarulhos (1). No entanto, esse número pode ser maior, já que outras três cidades registraram uma ocorrência cada, o que totaliza sete óbitos, mas os dados ainda não constam nos dados oficiais do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).

Além dos quatro óbitos reportados pelo CVE, as cidades de Bebedouro, Jacareí e Dois Córregos confirmaram a morte de mais três pessoas infectadas pelo vírus. Entretanto, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo diz que esses casos ainda não aparecem no balanço oficial e podem entrar na próxima atualização.

Segundo os dados, foram registrados até o momento 29.386 casos confirmados da doença neste ano, contra 19.094 no mesmo período do ano passado, uma alta de 60%. Porém, em relação aos óbitos houve queda de cerca de 80%, passando de 24 para quatro.

A situação é preocupante e o governo anunciou a criação de um Centro de Operação de Emergências, que será coordenado pela Secretaria da Saúde. “Vamos poder enxergar em tempo real as cidades e as regiões que estão mais comprometidas e onde podemos ser mais efetivos”, disse o secretário da Saúde, Eleuses Paiva.

Além disso, serão liberadores R$ 200 milhões em recursos para utilização direta dos municípios para combater a doença. “Caberá a eles a decisão de onde investir”, destacou o governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (6).

