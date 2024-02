Casal de GCMs é encontrado morto a tiros dentro de casa, na Zona Norte de SP; motivação é mistério

Um casal de guardas civis metropolitanos (GCMs) foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo. Colegas desconfiaram da ausência no trabalho dos agentes, identificados como Pestana e Talita, e foram até o local. Lá, já encontraram as vítimas sem vida em um quarto com marcas de tiros. A motivação do crime ainda é um mistério.

O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (5). Como os GCMs não tinham comparecido ao trabalho, uma equipe da corporação foi até a casa deles, que fica na Rua Doutor Nicolau Guedes. Chegando lá, os colegas perceberam que a porta estava aberta. Eles pediram autorização a uma vizinha, pularam o muro e entraram na residência. Em seguida, localizaram o casal em um dos quartos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas já constatou que as vítimas estavam mesmo sem vida. Não há detalhes sobre o tempo exato em que eles permaneceram mortos no local até serem encontrados.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo afirmou que o caso está em investigação pelo 72º DP da Vila Pestana e também pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana.

