Mega-Sena e Mais Milionária sorteiam prêmios estratosféricos: confira resultado deste sábado

Os apostadores que tentaram a sorte neste sábado (3) no sorteio da Mega-Sena e na Mais Milionária podem levar, literalmente, caminhões de dinheiro para casa, caso acertem as dezenas sorteadas em cada uma as loterias.

Na Mega-Sena, quem acertar as seis dezenas mágicas pode morder um total de R$ 94,8 milhões.

Confira os números sorteados neste sábado, 3 de fevereiro de 2024, para a Mega-Sena:

17, 26, 45, 46, 48, 53

LEIA TAMBÉM: Resultado da Lotofácil 3021: veja os números deste sábado

O último sorteio da loteria foi realizado na quinta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Neste sorteio, 124 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 40.113,14.

Mais Milionária também tem prêmio dos sonhos

Já os apostadores que jogaram na Mais Milionária só precisam acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos da sorte para levarem para casa o prêmio acumulado de R$ 134 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para o concurso 118 da Mais Milionária neste sábado, 2 de fevereiro de 2024, são:

14, 25, 36, 37, 38, 41

Trevos da sorte: 4 e 6