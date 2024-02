Lotofácil 3020 teve quatro vencedores, um deles é de São Paulo

Quatro apostadores estão comemorando neste sábado o resultado do sorteio do concurso 3020 da Lotofácil, desta sexta-feira, e um deles fez sua aposta na cidade de São Paulo.

E não é para menos. Cada um deles vai engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 1.369.210,01. Os sortudos fizeram suas apostas em São Paulo (Capital), Cristinápolis (SE), Salvador (BA) e Massaranduba (SC).

E não foram somente eles que foram premiados no sorteio de ontem. Quinhentos e quinze apostas acertaram quatorze números no sorteio e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.650,60.

Os números sorteados foram:

02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

A loteria retoma seu sorteio diário neste sábado e deve pagar a quem acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa.

As apostas devem ser feitas até 19h. O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais do Facebook e Youtube.

Quina tem festival de ganhadores

A Quina teve ontem um dos resultados mais inusitados da história do sorteio e um número de ganhadores incomuns nesta modalidade de loteria.

Dez apostadores dividiram o prêmio da Quina, cujo resultado do sorteio foi 50, 52, 54, 56 e 58. Cada um deles ganhou R$ 135.221,69.

As apostas vencedoras são de Manaus (AM), Itabuna (BA), Brasília (DF), Aparecida de Goiânia (GO), Poços de Caldas (MG), Juína (MT), Castalhal (PA), Medianeira (PR), Ribeirão Preto (SP) e a última pelo canal eletrônico.

A loteria retorna neste sábado, às 20h, com prêmio estimado de R$ 700 mil.