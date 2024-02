Polícia aguarda laudos para saber o que causou lesão genital em jovem que morreu após encontro com jogador

Polícia quer saber o que causou lesão genital na jovem Livia Gabriele, de 19 anos, que morreu após manter relação sexual com jogador do Corinthians (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil segue investigando a morte da jovem Livia Gabriele Da Silva Matos, de 19 anos, que passou mal durante um encontro em que manteve relação sexual com o jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18, na Zona Leste de São Paulo. O atestado de óbito apontou que a causa da morte foi uma ruptura na região genital. Agora, a investigação aguarda os laudos de três exames para saber o que causou essa lesão.

Conforme o documento, emitido pelo Hospital Municipal do Tatuapé, a vítima sofreu uma ruptura de uma membrana no “saco de Douglas”, que é uma região localizada na pelve, na parte de baixo do abdômen, entre o útero e o reto. O corte, de cinco centímetros, foi responsável por uma forte hemorragia. Enquanto era socorrida, a garota sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Assim, a polícia aguarda a conclusão dos exames necroscópico, toxicológico e sexológico para descobrir qual foi a causa da lesão genital. A corporação também analisa o histórico de saúde da vítima e a investigação não descarta a hipótese de que tenha ocorrido uma “fatalidade”.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os laudos do Instituto Médico Legal (IML) ainda estão em fase de conclusão e devem ser divulgados em até 30 dias. No entanto, por conta da investigação sobre a morte suspeita, a expectativa é que essa liberação ocorra o mais rápido possível.

A investigação do caso é conduzida pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na Zona Leste de São Paulo. Por enquanto, Dimas consta como investigado, mas não como suspeito pela morte de Livia. Ele poderá ser novamente chamado para prestar esclarecimentos.

O advogado Tiago Lenoir, que defende o atleta, disse ao site G1 que ele está muito abalado. “Dimas permanece à disposição das autoridades policiais para prestar todo e qualquer esclarecimento. Ele está bastante abalado, consternado com tudo isso e a gente aguarda o quanto antes que o exame de necropsia dê a devida causa morte dessa fatalidade”, destacou Lenoir.

Já o Sport Club Corinthians Paulista informou, em nota, que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades.”

Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu após manter relação sexual com jogador sub-20 do Corinthians Dimas Filho, de 18 (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Livia morreu na noite de terça-feira (30), depois que foi até o apartamento do jogador para um encontro. Dimas afirmou, em depoimento à polícia, que aquela foi a primeira vez que eles se viam pessoalmente, após meses de conversas pelas redes sociais, quando eles mantiveram relação sexual. Logo depois ele percebeu que ela tinha desmaiado e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar, a garota apresentava um intenso sangramento nas partes íntimas quando foi socorrida e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias. Depois do atendimento no hospital, os médicos constataram que ela tinha um corte na vagina de cinco centímetros, que provocou uma forte hemorragia.

Uma perícia foi realizada no imóvel, quando foram encontrados lençóis e toalhas sujos se sangue. Também havia marcas em um colchão e uma camisinha usada. Dimas garantiu que os dois estavam sozinhos no apartamento e que não fizeram uso de drogas ou bebidas alcóolicas.

Quem era a jovem?

Livia era estudante de enfermagem e morava com a família em São Paulo. Segundo a PM, ela era filha de um dos seguranças do presidente do Corinthians.

Na delegacia, o pai, que não teve o nome revelado, contou que a filha disse que ia até um restaurante com uma amiga, onde elas iriam assistir ao jogo do Corinthians contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Porém, por volta das 19h30, ele recebeu uma ligação de uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que dizia que a garota estava sendo socorrida e levada ao Hospital Municipal do Tatuapé.

Conforme o site G1, o pai disse à polícia que no hospital soube que a filha tinha dado entrada com um corte de cinco centímetros na vagina e já tinha sofrido três paradas cardiorrespiratórias enquanto era levada até a unidade de saúde. Depois que deu entrada, houve mais uma. Os médicos não conseguiram mais estabilizar a jovem, que morreu.

Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, o pai de Livia disse que não conhecida Dimas e que só soube que ela estava com o rapaz no hospital. Foi quando o jogador contou que ela tinha ido até o apartamento dele e que, após manter relação sexual, ela desmaiou. Ao perceber isso, ele chamou o Samu, que a socorreu.

O pai relatou, ainda, que o jogador chegou a dizer que pretendia viajar para Minas Gerais, mas que ele exigiu que ele permanecesse no local. Os dois discutiram, momento em que uma equipe da PM foi acionada.

Após liberação do IML, o corpo da jovem foi velado no Cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste da Capital, na manhã de quinta-feira (1º). O sepultamento ocorreu no mesmo local, na parte da tarde.

Jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, esteve em delegacia para explicar morte de jovem de 19 anos após sexo (Reprodução/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: