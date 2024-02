Mulher denuncia que foi vítima de estupro coletivo em festa com PMs e engravidou, no litoral de SP

Policiais militares são investigados por suposto estupro coletivo contra mulher, no Guarujá, no litoral de SP (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 33 anos denunciou que foi vítima de um estupro coletivo durante uma festa, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo ela, os agressores foram 12 homens, entre eles 11 policiais militares, que faziam “fila” para os abusos. A vítima acredita que foi “dopada”, mas se lembra de alguns detalhes da violência que sofreu. Ela engravidou no episódio, mas decidiu pela interrupção, com a devida autorização judicial, aos quatro meses de gestação.

A vítima contou, em entrevista ao site G1, que o estupro coletivo ocorreu no dia 12 de julho de 2023, em Balneário Praia do Pernambuco. Ela foi convidada por uma amiga para a festa, que tinha cerca de 20 pessoas, sendo a maioria homens. No local, ela se aproximou de um deles e foi com o rapaz até um quarto, onde eles mantiveram relação sexual.

Ela acredita que foi “dopada” enquanto consumia bebidas alcóolicas e, depois disso, “apagou”. Na sequência, ela teve flashes de consciência, nos quais percebeu que vários homens aguardavam para estuprá-la. “Eles fizeram uma ‘fila’ e eu conseguia ouvir algumas coisas. Diziam: ‘Vai logo! Deixa que é a minha vez’”, lembrou a vítima.

A mulher disse que, naquela noite, acabou adormecendo no local. No dia seguinte, ela falou com a amiga, que disse não saber nada sobre o estupro coletivo e afirmou que ela tinha mantido as relações sexuais com os homens de maneira consensual.

No entanto, um amigo dela, que esteve na festa e foi o responsável por interromper a sequência de estupros, confirmou que ela tinha sido violentada. Ela acredita que 12 homens praticaram os atos, sendo que 11 deles são policiais militares.

Meses depois, a mulher descobriu que estava grávida. Ela garante que não teve relações sexuais com ninguém após o episódio e que aquela gestação era fruto do estupro. Ela entrou em contato com um hospital e relatou que queria interromper a gestação, mas foi orientada a registrar um boletim de ocorrência sobre a violência sofrida e, após a devida autorização judicial, poderia realizar o procedimento.

Foi quando ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na Capital, para denunciar o caso. Inicialmente, ela apenas disse que tinha sido vítima do estupro coletivo, mas sem citar os PMs, pois tinha medo de represálias.

Interrupção da gestação

Ela obteve a devida autorização judicial e interrompeu a gestação aos quatro meses. Depois disso, em janeiro deste ano, ela afirma que foi contatada por um dos policiais militares, que ofereceu entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para que ela ficasse calada e não denunciasse o caso em detalhes às autoridades.

“Me procuraram para ‘deixar isso pra lá’, já que a minha intenção era interromper a gravidez mesmo. Pediram para que eu desse um número, disse R$ 50 mil. Responderam que estavam todos ‘quebrados’ e diminuíram para R$ 30 mil. Acabou ficando em R$ 20 mil”, contou a vítima ao G1.

Porém, acompanhada de um advogado, ela voltou a prestar depoimento à polícia e indicou os nomes de quem ela suspeita que foi responsável pelo estupro coletivo e citou a tentativa de compra do seu silêncio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil investiga a denúncia da mulher como um caso de “estupro de vulnerável” e que foram solicitados exames periciais para a vítima.

“Diante da gravidade da denúncia, a Polícia Militar informa que instaurou uma sindicância para apurar a participação de policiais militares no crime”, destacou a pasta.

LEIA TAMBÉM: