Homem que teve pênis amputado pela ex-mulher diz que “muitas garotas” o estão procurando

Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, virou ré por cortar o pênis do marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, foi emasculado pela mulher em um plano de vingança armado com requintes de crueldade pela ex-mulher em dezembro do ano passado e ainda está em processo de recuperação.

O motivo, que a Justiça considerou ‘torpe’, foi a descoberta de Daiane dos Santos Nogueira, de 34 anos, que o marido a traía com sua sobrinha, filha adotiva de sua irmã, de 15 anos. Uma das traições, inclusive, ocorreu no dia do aniversário dela.

No fatídico dia, ele chegou em casa à noite e a janta já estava na mesas, à sua espera. Assim que comeu, ela disse para ele ir tomar banho e a esperar na cama do casal, que ela seguiria em seguida. Acostumado a manter relações com a luz acesa, ele disse que estranhou o fato dela desligar a luz assim que entrou no quarto vestida com uma lingerie nova. Com uma corda, ela o amarrou com a mão nas costas, simulando um fetiche, e na sequencia agarrou seu pênis, quando ele sentiu um calor na virilha e uma dor horrível.

No mesmo instante, ela olha em seus olhos e lhe disse “você nunca mais vai me trair com mulher nenhuma”, tirou uma foto do membro amputado e jogou no vaso sanitário, dando descarga em seguida. Na delegacia, depois, ela disse que fez isso para que ele não pudesse reimplantar o órgão.

Pouco mais de um mês do crime, Gilberto disse que está se recuperando e tentando levar uma visa normal. “Até onde é possível”, esclareceu. Ele também disse que continua atraindo as mulheres, “apesar da deficiência”, e não esconde a vontade de voltar a relacionar-se e, quem sabe, casar novamente. “Muitas garotas estão me procurando. Isso é interessante para a minha autoestima. Mas até agora tenho só conversado com elas. Não quero encontrar ninguém até me restabelecer fisicamente. Minha prioridade agora é me recuperar para um dia poder me casar novamente e ter mais filhos”, disse em entrevista ao jornal O Globo.

Sobre sua ex-mulher, que se entregou à polícia e está presa, Gilberto disse que a perdoou, mas isso não significa que ela não deva ser julgada e pague pelo que fez. Atualmente, Daiane está presa na cadeia em Atibaia, interior de São Paulo.