Holandês morre 14 dias após ser agredido por ‘gangue da correntinha’, em SP; vídeo mostra ataque

A Polícia Civil investiga a morte do holandês Hessel Hoekstra, de 58 anos, que foi espancado por integrantes da chamada “gangue da correntinha”, na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. Ele passou 14 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 27. Imagens de câmeras de segurança mostraram quando a vítima e um colega foram cercados e agredidos pelos criminosos.

Veja abaixo o vídeo divulgado pela GloboNews:

O caso aconteceu na tarde do último dia 13 de janeiro. os holandeses caminhavam pela Ladeira da Constituição, quando foram cercados pelos integrantes da “gangue da correntinha”. As imagens mostram Hoekstra levando socos e murros no rosto e, depois, caindo e batendo a cabeça no chão

Ele foi socorrido e levado ao Hospital Nove de Julho com quadro de traumatismo craniano grave. Ele seguia internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e faleceu no dia 27 de janeiro. Já o amigo dele foi atendido e liberado. Depois disso, retornou para a Holanda.

A polícia diz que analisa as imagens de câmeras de segurança e que três suspeitos já foram identificados. Diligências são realizadas e a prisão deles será solicitada à Justiça. O caso é tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O holandês sobrevivente do ataque deverá ser ouvido nesta sexta-feira (2), por meio de videoconferência, pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da Delegacia Seccional Centro.

Ainda segundo a corporação, os holandeses estavam no Brasil para trabalhar temporariamente em uma empresa.

O Consulado da Holanda em São Paulo confirmou a morte de Hoekstra e informou que ele morava na cidade holandesa de Tilburg.

“Informamos que assistência consular foi e está sendo prestada aos familiares, e que devido a Lei de Privacidade vigente nos Países Baixos, não podemos comentar o conteúdo desta assistência. Quanto as circunstâncias informamos que eventuais comentários cabem às autoridades locais.”

