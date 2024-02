Fatec-SP: confira a lista de segunda chamada do vestibular para 2024

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo divulgam nesta sexta-feira a lista da segunda chamada do processo seletivo para o primeiro semestre de 2024.

Os estudantes que participaram do processo e não foram convocados na primeira chamada podem conferir a lista no site vestibularfatec.com.br.

Quem for convocado deve fazer sua matrícula e o envio de documentos na próxima segunda-feira pelo sistema remoto. Quem tiver dificuldades de acesso à internet poderá procurar a Fatec e usar o computador da escola. Quem não fizer o requerimento na data determinada ou deixar de entregar os documentos exigidos perderá o direito à matrícula.

Confira a lista de documentos necessários para efetuar a matrícula (via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG) são:

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

- Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

- Carteira de Identidade (RG) com foto, dentro da validade;

- CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

- Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

- Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.