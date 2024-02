Caso Dani Alves: julgamento não será fechado, mas imprensa não poderá captar ou transmitir imagens

Na próxima segunda-feira, a partir das 10h, começa o julgamento que vai decidir os próximos 10 anos da vida do jogador brasileiro Dani Alves, acusado de abusar sexualmente de uma jovem no dia 30 de dezembro do ano passado, no banheiro da boate Sutton, em Barcelona.

A Justiça de Barcelona não acatou o pedido do Ministério Público para que o julgamento ocorresse a portas fechadas para que a imagem da suposta vítima fosse preservada, mas determinou uma série de regras e procedimentos que deverão ser observados, entre eles a proibição da gravação ou transmissão ao vivo pelas emissoras. Também não poderão ser transmitidos imagens ou áudios da sessão em qualquer tipo de mídia, digital ou não.

A jovem de 23 que acusa o jogador brasileiro de estupro fará seu depoimento atrás de um biombo e com a voz distorcida para evitar que o conteúdo de suas declarações vaze, de acordo com o que determina o Estatuto da Vítima na Espanha. A Justiça também determinou que peritos e testemunhas apenas se refiram a ela como “a denunciante” e em nenhum momento seu nome seja citado.

O Ministério Público pede na peça acusatória que Dani Alves seja condenado a nove anos de prisão em regime fechado, mais dez anos de liberdade vigiada, além da indenização da vítima em 150 mil euros (pouco mais de R$ 800 mil) pelas consequências físicas e psicológicas e danos morais sofridos pela vítima. O advogado da jovem, entretanto, quer que a Justiça aplique a pena máxima prevista pela legislação espanhola: 12 anos.

Segundo a imprensa espanhola, a estratégia da defesa de Dani Alves deve se centrar na quantidade de bebida alcoólica que ele consumiu naquela noite para alegar que ele não tinha consciência dos fatos (estupro), e com isso conseguir uma pena menor, de até 4 anos.