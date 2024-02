Apostou na Mega-Sena? Veja resultado do concurso 2683 desta quinta-feira

A Mega-Sena sorteia um prêmio milionário nesta quinta-feira. O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal pode levar para casa dinheiro suficiente para não ter mais problemas financeiros na vida. São R$ 83 milhões em jogo.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena desta quinta-feira, 1 de fevereiro:

01, 03, 23, 27, 47, 57

Sorteio anterior

O último sorteio da Mega-Sena ocorreu na terça-feira, quando ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da sorte. Oitenta e três apostas fizeram a quina e foram premiadas com R$ 53.385,65 cada. Já entre as apostas que acertaram apenas 4 números, 5.942 apostas ganharam R$ 1.065,29 cada.

Timemania paga R$ 11, 5 milhões no sorteio de hoje

Quem acertar os sete números da Timemania desta quinta-feira pode levar para casa o prêmio estimado em R$ 11,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira as sete dezenas da Timemania:

05, 07, 10, 47, 55, 68, 80

Time do Coração: Figueirense (SC)