Tio e companheiro são presos suspeitos por morte de menino venezuelano cortado e queimado, em SP

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (1º) Isac José Marcano Romero, tio do menino venezuelano Keiner Geremias Caraballo Marcano, de 7 anos, que foi encontrado cortado e queimado, em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo. O companheiro dele, Leonardo David Santos Silva, também foi detido suspeito pelo crime.

O garoto estava desaparecido desde o último dia 27, quando brincava em um campo de futebol e não foi mais visto. O corpo dele foi achado na tarde de quarta-feira (31), já em estado de decomposição.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a família do garoto registrou o desaparecimento dele no dia 29 de janeiro. Na ocasião, o tio contou que Keiner brincava em um campo de futebol com outras crianças, por volta das 16h do dia 27, quando a avó foi procurá-lo e não o encontrou.

Os parentes alegam aguardaram até aquela noite para ver se Keiner aparecia e, como ele não voltou para casa, eles passaram a fazer buscas na região e a alertar os vizinhos sobre o desaparecimento. Porém, só registraram o boletim de ocorrência dois dias depois do sumiço.

Keiner morava no Brasil há dois anos. Ele vivia com a avó e o tio, sendo que a mãe dele mora no Amazonas. Logo após a localização do corpo, as investigações passaram a ser conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foram feitas oitivas de testemunhas, sendo que algumas entregaram imagens de câmeras de segurança que mostraram o tio de Keiner e o companheiro colocando um saco preto em um carro. Questionado, Romero disse que se tratava de material de pesca.

Porém, a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, pediu a prisão temporária do tio e do companheiro dele para o devido andamento dos trabalhos investigativos.

“As investigações continuarão visando apurar efetivamente autoria, modus operandi e a real motivação do crime. A causa mortis depende de exame necroscópico devido ao estado do corpo quando encontrado”, disse Ivalda ao site G1.

As defesas de Romero e Silva não foram encontradas para comentarem o assunto até a publicação desta reportagem.

