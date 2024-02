Relembre a tragédia do Edifício Joelma que há 50 anos deixou 187 mortos

Em 1º de fevereiro de 1974, o Brasil conhecia uma das maiores tragédias do país. Um incêndio no Edifício Joelma, no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo (SP), deixou 187 mortos e mais de 300 feridos.

De acordo com relatórios oficiais, o fogo começou a partir de um curto-circuito no ar-condicionado do escritório de um banco no 12º andar, que se alastrou pelas cortinas e carpetes. A fachada do local também foi consumida pelas chamas.

Conforme matéria do g1, o prédio comercial estava cheio quando as chamas começaram, por volta das 8h30 de uma sexta-feira. O prédio possuía 25 andares e era considerado um dos mais altos de São Paulo..

Ainda segundo o texto, o fogo durou mais de três horas e destruiu 14 pavimentos. Helicópteros tentaram pousar no topo do edifício para realizar o resgate das vítimas, porém a cobertura era de telhas de amianto e não havia escadas de incêndio ou um heliponto para acessar o local.

Mais de 60 pessoas foram até o terraço e acabaram morrendo carbonizada, enquanto outras se atiraram do prédio.

LEIA TAMBÉM: Após mais de 4 meses internada, morre professora arremessada de brinquedo em parque, em PE

Após o incêndio, que ocorreu três anos após a inauguração do edifício, em 1971, o prédio foi reformado e a tragédia utilizada para criar a primeira legislação de segurança da cidade, que diz respeito à a prevenção e o combate a incêndios.

A Justiça de SP determinou que o incêndio foi considerado criminoso, devido ao estado precário das instalações elétricas, condenando gerente de uma empresa de ar-condicionado, três eletricistas e o engenheiro por imperícia, negligência e omissão.

Atualmente o prédio se chama Edifício Praça da Bandeira.

Homenagens

Na tarde desta quinta-feira (1), A Câmara Municipal de São Paulo irá realizar uma cerimônia de entrega do Prêmio Coronel Hélio Barbosa Caldas em memória às vítimas e os sobreviventes do incêndio, além de premiar 11 bombeiros que trabalharam combatendo as chamas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ IML acelera necropsia e corpo de jovem que morreu após sexo com jogador é liberado, em São Paulo

⋅ Tio e companheiro são presos suspeitos por morte de menino venezuelano cortado e queimado, em SP

⋅ Dono de oficina e funcionário são indiciados por morte de quatro jovens dentro de BMW, em SC