Prêmio da Mega-Sena para hoje é de R$ 83 milhões

Apesar das tentativas de milhares de apostadores, o prêmio da Mega-Sena continua acumulado e pode pagar nesta quinta-feira R$ 83 milhões a quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h pela Caixa Econômica Federal.

Quem for tentar a sorte deve garantir sua aposta antes do fechamento das casas lotéricas, às 19h. É possível também apostar pelo aplicativo da Caixa e o preço da aposta simples é R$ 5.

Todos os sorteios da Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e podem ser acompanhados em tempo real pelos canais da Caixa Econômica Federal no Facebook e Youtube.

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da Mega-Sena ocorreu na terça-feira, quando ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da sorte. Oitenta e três apostas fizeram a quina e foram premiadas com R$ 53.385,65 cada. Já entre as apostas que acertaram apenas 4 números, 5.942 apostas ganharam R$ 1.065,29 cada.

Mais Milionária também acumulou

A Mais Milionária também acumulou no sorteio realizado nesta quarta-feira, já que ninguém acertou a faixa dos seis acertos. A primeira faixa de premiação da loteria foi a quina + 2 trevos, com quatro apostas levando para casa R$ 132.206,78 cada. A quina com 1 ou nenhum trevo foi acertada por 52 pessoas e cada uma ganhou R$ 4.519,89.

A Mais Milionária volta no sábado e deve pagar a quem acertar a faixa principal um prêmio de R$ 134 milhões.