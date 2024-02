“Polícia quer saber se houve violência”, diz advogado da família da jovem que morreu após fazer sexo com jogador

Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu após manter relação sexual com jogador sub-20 do Corinthians Dimas Filho, de 18 (Reprodução/Redes sociais)

A polícia já teve acesso ao laudo da necropsia e sabe que a causa da morte da jovem Lívia Gabriele da Silva matos, de 19 anos, que morreu na última terça-feira após um encontro amoroso com o jogador do sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, foi uma “ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à prede vaginal esquerda”.

O ‘saco de douglas’ fica na parte baixa do abdômen, entre o útero e o reto, e a ruptura provocou uma grande hemorragia que causou as paradas cardiorrespiratórias seguida de morte.

Segundo o advogado Alfredo Porcer, que atende à família da vítima, ainda é necessário aguardar que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) e o prontuário de atendimento do hospital seja anexado ao processo para ter mais clareza dos fatos, mas a morte da jovem é, no mínimo, suspeita.

“O atestado de óbito deu uma ruptura no fundo do saco de Douglas, uma bolsa, e essa ruptura, aparentemente, numa relação sexual normal ela não rompe, né. O que está sendo investigado pela polícia é se houve violência ou introdução de algum objeto”, disse em entrevista à TV Globo.

Em seu depoimento, Dimas disse que estava fazendo sexo com a jovem quando ela desmaiou. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), qie constatou que a jovem apresentava sangramento nas partes íntimas e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias, uma delas a caminho do hospital.

Apesar das declarações do advogado, a polícia disse que não descarta a hipótese de que tenha ocorrido uma fatalidade.

O corpo de Lívia foi velado nesta quinta-feira e seria cremado no final da tarde no Cemitério da Viola Alpina, na zona leste de São Paulo.