Paulistano deve se preparar para mais um dia de chuvas intensas

Uma frente fria posicionada sobre o litoral da região sudeste, na divisa entre São Paulo e Rio, continua aumentando as condições de chuvas fortes ao longo do dia, de acordo com a Climatempo.

Nesta quinta-feira, a cidade de São Paulo amanhece com sol, mas a previsão dos meteorologistas é de pancadas de chuvas intensas, com raios, a qualquer hora do dia. A previsão vale para o sul e o leste do estado, além do Rio de Janeiro.

A temperatura máxima nesta quinta-feira e na sexta não passa de 26º C. Na madrugada, as mínimas ficam em torno dos 18º C.

Alagamento e queda de árvores

Nesta quarta-feira, a cidade de São Paulo enfrentou um forte temporal no período da tarde, com chuva intensa, ventos de até 75 km/h, alagamentos e queda de árvores que derrubaram fios e causaram corte de energia em vários pontos da cidade.

Em alguns bairros do centro, zona sul e zona norte caiu granizo em grande quantidade, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) de São Paulo.

Durante o temporal, foram registradas seis chamadas por enchentes e 100 por queda de árvores em toda a cidade, de acordo com dados da Defesa Civil.

Somente ontem, de acordo com a Defesa Civil, a cidade de São Paulo recebeu 32 mm de chuva, ou 12,5% da média esperada para todo o mês de janeiro.