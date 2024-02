Shakira Os 3 looks de Shakira com os quais ela diminuiu 20 anos e deixou claro que é a rainha da moda (@shakira/Instagram)

Shakira é uma das artistas mais respeitadas e queridas entre seus colegas na indústria musical e ela tem demonstrado isso ao longo dos anos. Meses atrás, a artista colombiana parabenizou seu amigo Alejandro Sanz pelo seu aniversário de 54 anos: “Lembrando de você no seu dia, querido amigo. Feliz aniversário”, escreveu no Instagram para não perder a oportunidade de comemorá-lo publicamente.

Shakira é toda uma rainha da moda: 3 looks atemporais e elegantes

Além de ser muito demonstrativa com esse gesto de amor para seus entes queridos e colegas de profissão, Shakira também é conhecida por ser um símbolo da moda. Tanto é assim que ela se tornou um dos rostos da Burberry, uma das casas de moda mais prestigiadas do mundo.

A antiga parceira de Gerard Piqué tem um estilo clássico, minimalista e muito elegante. E embora na maioria das vezes ela use roupas confortáveis e casuais para desfrutar das atividades com seus pequenos, ela também sabe como exibir looks sensuais e rejuvenescedores.

Um dos seus looks mais populares publicados em sua conta do Instagram é aquele que ela usou ao compartilhar um vídeo onde ela é vista dançando com o dançarino Julio Trujillo, mais conhecido como "Truji Bachata". Lá, ela aparece muito sensual com um body preto com aberturas unidas por argolas. Quanto à parte de baixo, Shakira escolheu uma calça de seda fria com estampas de chamas de fogo.