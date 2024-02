Homem que teve o pênis cortado pela esposa diz que quer casar de novo e ter filhos

Ainda se recuperando após ter pênis amputado pela ex-mulher, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, retomou seu trabalho como frentista e nas horas vagas faz um bico de motorista de aplicativo, porém está tendo dificuldade porque é reconhecido por alguns passageiros e virou motivo de piada entre os moradores de Atibaia, no interior de São Paulo.

Segundo ele, médicos e enfermeiros fotografaram seu ferimento quando ele deu entrada no posto de saúde e essas imagens acabaram sendo compartilhadas nas redes sociais e rapidamente viralizaram. Mas a primeira foto de seu membro amputado foi feito pela própria mulher, logo após cortar o pênis do marido. Ela fotografou e compartilhou no grupo da família e em outro grupo, de moradores de Atibaia, com centenas de pessoas.

Atualmente, Gilberto ainda segue tratamento médico também passa por psicólogos e diz que está tentando levar uma vida normal, e que apesar de sua atual deficiência, tem sido cortejado por mulheres que ficaram sabendo do seu caso através da mídia. Ele disse que pretende se recuperar fisicamente e que no futuro quer casar de novo e ter mais filhos.

RELEMBRE O CASO

No dia 22 de dezembro, por volta das 22h, Gilberto chegou em casa e Daiane, sua mulher, serviu o jantar e mandou ele esperá-la na cama. Ele tomou banho e foi esperar a mulher. Daiane entrou no quarto, apagou a luz e amarrou as mãos do marido pelas costas, simulando um ato erótico, para logo em seguida sacar uma navalha de barbeiro e cortar o órgão do marido.

Daiane ainda teve tempo de tirar uma foto do pênis decepado com o celular e jogá-lo na privada para que não houvesse a opção de reimplantá-lo e deu descarga. Com uma forte hemorragia, Gilberto tentou pegar a chave do carro, mas ela a jogou pela janela, obrigando o rapaz a andar cerca de 400 metros até a Unidade de Pronto Atendimento local.

Em seguida, Daiane foi a uma delegacia e se entregou e contou ao delegado que tinha ‘capado’ o marido após descobrir que ele teve um caso extraconjugal com sua sobrinha, de 15 anos, filha adotiva de sua irmã. O último encontro deles tinha sido exatamente no dia de aniversário de Daiane, por isso ela havia planejado a vingança

“Isso é para você aprender a nunca mais me trair”, disse a cozinheira logo após emascular o marido.