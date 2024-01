Saiba quem é a dentista ‘famosa’ suspeita de deformar pacientes em cirurgias estéticas, em Goiás

A dentista Hellen Kacia Matias da Silva, seguida por mais de 650 mil pessoas em apenas um perfil nas redes sociais, foi presa suspeita de deformar pacientes durante cirurgias estéticas, em Goiânia, em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, era exatamente pela internet que ela costumava oferecer os seus serviços. No entanto, realizava procedimentos que só poderiam ser feitos por cirurgiões plásticos.

A cirurgiã-dentista, que tem especialização em harmonização orofacial, foi presa preventivamente na terça-feira (30) acusada de exercício ilegal da medicina.

A investigação apontou que ela realizava em seu consultório procedimentos como alectomia (redução do nariz), retirada de pele excessiva dos olhos (blefaroplastia) e lipo de papada (face lifting). Todos eles são proibidos pelo Conselho Federal de Odontologia e só podem ser feitos por cirurgiões plásticos em hospitais.

Hellen começou a ser investigada em setembro do ano passado, depois que pacientes denunciaram que ficaram com deformações após procedimentos feitos com a odontóloga. Pelo menos 13 pessoas denunciaram à polícia que ficaram com cicatrizes e deformidades e que, quando procuravam a profissional, ela se recusava atendê-los novamente.

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na clínica de Hellen, onde apreendeu celulares, prontuários de pacientes e produtos usados nos procedimentos. Muitos instrumentos cirúrgicos, anestésicos e medicamentos vencidos foram encontrados no local. Em mensagens achadas nos telefones, mais de 40 pacientes reclamavam de inflamações, cicatrizes e assimetria nos resultados.

A investigação apontou que ela fazia os procedimentos estéticos em seu consultório, fora do ambiente hospitalar, gerando riscos de infecções e demais danos aos pacientes.

Procurada, a defesa da dentista disse que só vai se manifestar quando tiver acesso aos autos da investigação policial.

Já o Conselho Regional de Odontologia (CRO-GO) disse que “medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, obedecendo o devido sigilo aplicável ao caso.”

Pacientes reclamam que ficaram deformadas após cirurgias feitas pela dentista Hellen Kacia Matias da Silva, em Goiânia (Divulgação/Polícia Civil)

Oferta de cirurgias nas redes sociais

A delegada Débora Melo, responsável pela investigação, disse ao site G1 que Hellen anunciava as cirurgias estéticas em postagens nas redes sociais. Os valores cobrados estavam abaixo do preço praticado no mercado, o que atraia um grande número de interessados.

“A análise do celular e dos prontuários dos pacientes indicou o cometimento desses crimes contra pessoas muitas vezes humildes, que juntavam dinheiro para fazer uma cirurgia estética, que não tinham conhecimento que a profissional não tinha atribuição e que ficaram deformadas”, explicou a delegada.

A dentista postava muitas imagens de procedimentos bem sucedidos feitos em alguns pacientes, com legendas como: “Já imaginou você sempre bela? É possível com um combo de procedimentos que valoriza sua beleza e promove rejuvenescimento.”

Além disso, a polícia descobriu que a dentista oferecia cursos, nos quais ensinava outros profissionais da área a fazerem os procedimentos estéticos. Também há pacientes, que foram atendidos por “alunos” de Hellen, que também ficaram insatisfeitos com os resultados.

“Além de promoverem procedimentos que não são autorizados, elas ainda têm ensinado outros profissionais a realizarem os mesmos procedimentos”, ressaltou a delegada.

Dentista Hellen Kacia Matias da Silva ainda oferecia cursos para ensinar outros profissionais sobre cirurgias estéticas (Reprodução/Instagram)

