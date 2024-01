Resultado da Lotofácil 3018: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Apostadores que gostam de tentar a sorte na Lotofácil podem levar para casa nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira, 31 de janeiro:

01, 02, 03, 05, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25

ÚLTIMO SORTEIO

Dois apostadores, ambos do sul do país, foram os grandes ganhadores do sorteio desta terça-feira da loteria. As apostas vencedoras foram feitas em Medianeira, no Paraná, e em Panambi, no Rio Grande do Sul e cada um deles levou para casa R$ 781.073,18. Entre os apostadores que acertaram apenas 14 números, 243 no total, a quantia individual paga é de R$ 1.925,61; já entre as apostas que acertaram 13 pontos, 8331 delas ganharam R$ 30,00.

Confira também o resultado da Quina

A Quina sorteia nesta quarta-feira (31) um prêmio de R$ 4,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja as cinco dezena sorteadas para a Quina:

01, 03, 10, 22, 69

Veja o sorteio da Mais Milionária

O prêmio de hoje é de R$ 132 milhões. Confira os números:

04, 05, 11, 25, 27, 38

Trevos da sorte: 2 e 1