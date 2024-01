Defesa de Dani Alves deve apostar na tese do consumo excessivo de álcool para tentar reduzir pena

A menos de uma semana de encarar um julgamento por abuso sexual, o jogador brasileiro Daniel Alves e seus advogados correm contra o tempo para montar a estratégia de defesa com a qual enfrentarão as provas físicas e testemunhais da acusação diante do Tribunal de Barcelona.

Dani Alves é acusado de estuprar uma jovem na noite de 30 de dezembro de 2022, no banheiro da boate Sutton, em Barcelona. Foi preso em janeiro, quando foi à delegacia prestar depoimento e desde então mudou sua versão dos fatos pelo menos cinco vezes.

A última versão deve embasar a tese da defesa: Dani Alves estava embriagado e não faz a mínima ideia do que aconteceu naquela noite na boate. Além da quantidade de álcool ingerida pelo jogador naquela noite, comprovada pelos tickets de bebida, a defesa pretende convocar a esposa do jogador, Joana Sanz, com a qual conversou por telefone do carro naquela noite, para que ela ateste o estado de alcoolismo do réu na noite do suposto abuso.

Segundo fontes citadas pelo jornal El Periódico, a estratégia é que Joana dê mais peso às alegações da defesa e com isso os advogados conseguissem corroborar a última versão, de que ele não mentiu nos depoimentos anteriores, na verdade o estado de alcoolismo o impediu de registrar o que ocorreu na fatídica noite.

Os advogados de Dani Alves sabem perfeitamente que ele não sairá ileso do julgamento. A ideia, na verdade, é tentar reduzir ao máximo a pena de nove anos de prisão pedida pelo Ministério Público ou a de 12 anos, solicitado pelos advogados da vítima.

Mas, segundo a imprensa espanhola, ainda não está descartada a hipótese de um acordo consensual que evite o julgamento. A defesa do jogador, segundo a jornalista Mayka Navarro, do programa matinal ‘Vamos a Ver’, do canal Telecinco, ainda está tentando firmar esse acordo, permitido pela legislação espanhola, onde Dani Alves teria que reconhecer o estupro da jovem de 23 anos em troca de uma pena menor, de 3 ou 4 anos, e uma compensação monetária.

Mas o grande problema da defesa é que o tempo não corre a seu favor e esse tipo de acordo só será válido se for firmado e registrado judicialmente antes do dia 5, quando começam os três dias que devem decidir os próximos 10 anos da vida de Daniel Alves.