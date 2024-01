Chegada de nova frente fria gera alerta para mais temporais em São Paulo

Uma nova frente fria chega ao sudeste nesta quarta-feira pelo alto mar trazendo mais umidade e criando condições para novos temporais para a Grande São e cidades do litoral, de acordo com a previsão da Climatempo.

De acordo com os meteorologistas, a Capital, as cidades da Baixada Santista, litoral norte e todas as cidades que fazem divisa com Minas estão em estado de atenção para pancadas de chuva forte com raios e rajadas de ventos que podem chegar a 70 km/h. O risco de alagamento em vários bairros da Capital, de acordo com alerta da Climatempo, é alto.

Em cidades como Itapeva, Votorantim, São Roque e Vale do Ribeira os temporais podem ser ainda mais violentos e os ventos podem atingir até 90 km/, com grande potencial para causar enchentes e derrubar árvores.

A instabilidade e chuvas localizadas continuam até o final de semana, de acordo com a meteorologia.

A passagem da frente fria, apesar de trazer mais chuvas, não deve ter força suficiente para derrubar a temperatura de forma significativa. A temperatura máxima nesta quarta-feira deve atingir os 30º C e até o final de semana deve sofrer leve alteração, entre 27º e 29º C, com madrugadas na casa dos 18ºC.

A área de instabilidade deve atingir também os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cidade do Rio de janeiro deve enfrentar também fortes temporais nos próximos dias, com raios e ventos entre moderados e fortes.

As cidades fluminenses que fazem divisa com o estado de Minas Gerais também podem receber volumes elevados de chuvas nos próximos dias.