Apostadores do sul do país levam a melhor no sorteio da Lotofácil

Duas apostas dos estados do sul do país levaram o prêmio da Lotofácil sorteado nesta terça-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas em Medianeira, no Paraná, e em Panambi, no Rio Grande do Sul.

Os números sorteados nesta terça-feira para a loteria foram:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Cada um dos sortudos ganhadores vai levar para casa a quantia de R$ 781.073,18. Entre os apostadores que acertaram apenas 14 números, 243 no total, a quantia individual paga é de R$ 1.925,61; já entre as apostas que acertaram 13 pontos, 8331 delas ganharam R$ 30,00.

A Lotofácil retoma hoje seu sorteio diário e o prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,7 milhão. A aposta pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.

Quina sai para aposta de Santo André

Uma aposta da cidade de Santo André, no ABC Paulista, levou o prêmio da Quina sorteado nesta terça-feira. O sortudo ganhador vai engordar sua conta bancária em R$ 1.291.834,74.

Os números sorteados para a Quina desta terça-feira foram:

11, 18, 33, 40, 66