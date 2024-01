Após seis dias de interdição, rodovia Mogi-Bertioga é liberada para tráfego

Interditada desde a última quinta-feira, quando um deslizamento de uma enorme rocha caiu sobre a altura do km 84 da pista, a rodovia Mogi-Bertioga foi liberada na noite desta terça-feira, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Com a ajuda de uma escavadeira hidráulica, as equipes de serviço conseguiram retirar os últimos entulhos da pista, fazer a limpeza, lavagem e renovação da sinalização horizontal. O DER também instalou novas estruturas de concreto pra conter o deslizamento de pedras.

Pra liberar a pista, uma das pedras que tinha mais de 10 metros de comprimento e 3 metros de largura teve que ser implodida, pois não havia equipamento capaz de levantá-la. Três pedras menores também foram implodidas para liberar a pista. No total, de acordo com o DER, foram retirados da pista cerca de 800 metros cúbicos de material, entre terra e pedras que deslizaram do talude.

A rodovia dos Tamoios, que também foi interditada por risco de deslizamento no final da semana passada foi liberada para o tráfego no último sábado.

Apesar da liberação, durante o final de semana houve queda de barreira no km 73 em função das fortes chuvas que caíram em toda região do litoral nos últimos dias. As equipes da concessionária foram acionadas e retiraram 104 caminhões de terra e entulho do local.

Com a liberação da via, o trânsito para quem segue para o litoral volta à antiga configuração, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova.