São Paulo tem calor e ar seco nesta terça-feira, diz meteorologia

O paulistano volta a sentir nesta terça-feira os efeitos do verão e do calor típico da estação, após alguns dias de tempo instável e baixas temperaturas.

De acordo com a Climatempo, o tempo firme deve predominar durante todo o dia, com as temperaturas máximas passado dos 30º C. Além do calor intenso, o dia deve ser marcado pela baixa umidade do ar, abaixo de 30%.

Para o período da tarde e da noite estão previstos pancadas de chuvas em vários municípios do estado de São Paulo.

TEMPORAIS

A partir desta quarta-feira, fortes temporais devem atingir as regiões norte, leste, alto Paranapanema e Vale do Ribeira do estado de São Paulo, de acordo com o Instituto Nacional de meteorologia (Inmet), com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

As instabilidades atmosféricas, de acordo com os meteorologistas, sugerem condições para formações de nuvens carregadas e ocorrências de tempestades severas, com impactos como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

Essa previsão de chuva intensa permanece até sexta-feira.