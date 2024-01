Resultado da Lotofácil 3017: confira os números sorteados

O concurso 3017 da Lotofácil sorteia nesta terça-feira seu prêmio cujo valor é estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira são:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21

SORTEIO ANTERIOR

O prêmio da Lotofácil desta segunda-feira foi dividido entre oito sortudos que acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Das apostas vencedoras, duas são da cidade de São Paulo e uma de São José dos Campos, no estado de SP. As outras foram feitas em Simões Filho, na Bahia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Guiratinga, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, e Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Cada um desses ganhadores vai levar para casa R$ 344.308,37. Na faixa dos 14 pontos, 890 apostas ganharam R$ 432,79 e entre as apostas que acertaram 13 pontos, 25.015 apostas foram premiadas com R$ 30.

Confira também os números da Quina

A Quina está com prêmio acumulado e deve pagar hoje a quem acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 1,3 milhão.

Veja as cinco dezenas da Quina:

11, 18, 33, 40, 66