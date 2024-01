Professor de educação física morre após passar mal durante jogo de futebol amador, em Mato Grosso

O professor de educação física Josimar Fagundes, de 41 anos, morreu após passar mal durante um torneio de futebol amador, em Santo Antônio do Leste, em Mato Grosso. Ele desmaiou logo depois que deixou o campo e, segundo a Polícia Civil, a suspeita é que tenha sofrido um infarto.

O caso aconteceu na manhã de domingo (28). Fagundes morava na cidade de Planalto da Serra, mas estava no município vizinho, onde atuou como Coordenador Municipal de Esportes, para o torneio de futebol. Ao fim do jogo, ele teria dito aos amigos que estava se sentindo mal e, logo depois, caiu no chão já desacordado.

Uma equipe médica que estava no local prestou os primeiros socorros e levou a vítima até um hospital, mas o professor de educação física não resistiu e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade.

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio do Leste lamentou a morte. “Viemos por meio desta nota, manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento de Josimar Fagundes, conhecido como professor Chocolate. Josimar esteve um período coordenando o esporte municipal de Santo Antônio do Leste. Após alguns anos morando em outro município, retornou para participar do campeonato de futebol Society”, diz o comunicado.

A Polícia Civil de Primavera do Leste registrou a morte como suspeita e segue investigando o que aconteceu com Fagundes. O corpo dele foi sepultado na cidade de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá.

LEIA TAMBÉM: