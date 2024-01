Poupatempo de São Paulo já está emitindo a nova Carteira de Identidade Nacional

Seis postos do Poupatempo e três unidades do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt iniciaram nesta segunda-feira a emissão da noiva Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Grande São Paulo.

Os locais de atendimento na primeira etapa serão os Poupatempos da Lapa, Itaquera, Santo Amara e Sé, na Capital, e Caieiras e Guarulhos, na Grande São Paulo. As outras três unidades são o Descomplica de São Miguel, um posto em Barueri (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro ) e o Atende Fácil, em São Caetano. O número de postos de atendimento, de acordo com o governo, serão ampliados gradativamente até toda a rede disponibilizar o serviço.

Para emitir a nova Carteira Nacional de Identidade, o cidadão deverá efetuar o agendamento exclusivo pelo aplicativo do Poupatempo e comparecer no dia agendado com a certidão de nascimento ou casamento e o documento do CPF. Além disso, é necessário que o contribuinte tenha uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro, ter mais de 16 anos e estar em situação regular na Receita Federal. A primeira via da CIN é gratuita.

Quem preferir manter o atual RG não terá problema. O documento será aceito até 28 de fevereiro de 2032 no Estado de São Paulo.

Veja endereço dos postos que emitem a CIN em SP:

O endereço dos postos do Poupatempo em Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé, na capital, além de Caieiras e Guarulhos podem ser consultados no portal https://www.poupatempo.sp.gov.br. O endereço das outras três unidades são: Descomplica São Miguel (Rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76 – Vila Jacuí), posto de Barueri (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) e Atende Fácil São Caetano do Sul (Rua Major Carlos Del Prete, 651).