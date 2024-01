Lotofácil: dois moradores de São Paulo dividem com mais 6 ganhadores o prêmio desta segunda-feira

O prêmio da Lotofácil desta segunda-feira foi dividido entre oito sortudos que acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Das apostas vencedoras, duas são da cidade de São Paulo e uma de São José dos Campos, no estado de SP. As outras foram feitas em Simões Filho, na Bahia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Guiratinga, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, e Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Cada um desses ganhadores vai levar para casa R$ 344.308,37. Na faixa dos 14 pontos, 890 apostas ganharam R$ 432,79 e entre as apostas que acertaram 13 pontos, 25.015 apostas foram premiadas com R$ 30.

Os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira são:

01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25

A loteria retoma o sorteio nesta terça-feira e promete pagar ao apostador que acertar todas as dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelo aplicativo da Caixa no Youtube e Facebook.

Quina acumulou e prêmio chega a R$ 1,3 milhão

Não houve ganhadores no sorteio desta segunda-feira da Quina e o prêmio está acumulado em R$ 1,4 milhão para o sorteio desta terça.

Os números sorteados ontem foram: 04, 35, 43, 61, 74